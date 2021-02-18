Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен готовится к сезону вместе с Хюлькенбергом

Ферстаппен готовится к сезону вместе с Хюлькенбергом
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Немецкий гонщик, бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг поприсутствовал на тренировке гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Судя по фотографиям и видео, опубликованным в «инстаграме» нидерландского гонщика, тренировки в присутствии Нико проходят в дружеской и тёплой обстановке.

Если у вас не отображается фото и видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Макса Ферстаппена.

Нико Хюлькенберг в минувшем сезоне принял участие в трёх Гран-при, подменяя в «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и дважды — Серхио Переса. Он претендовал на роль боевого пилота в «Ред Булл» на этот год, однако руководство австрийской команды предпочло другого кандидата. Александера Албона сменил Перес, а Хюлькенберг опять остался без места в Формуле-1. Таким образом, Хюлькенберг мог стать напарником Ферстаппена в составе австрийской команды.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021