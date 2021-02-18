Ферстаппен готовится к сезону вместе с Хюлькенбергом

Немецкий гонщик, бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг поприсутствовал на тренировке гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Судя по фотографиям и видео, опубликованным в «инстаграме» нидерландского гонщика, тренировки в присутствии Нико проходят в дружеской и тёплой обстановке.
Если у вас не отображается фото и видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Макса Ферстаппена.
Нико Хюлькенберг в минувшем сезоне принял участие в трёх Гран-при, подменяя в «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и дважды — Серхио Переса. Он претендовал на роль боевого пилота в «Ред Булл» на этот год, однако руководство австрийской команды предпочло другого кандидата. Александера Албона сменил Перес, а Хюлькенберг опять остался без места в Формуле-1. Таким образом, Хюлькенберг мог стать напарником Ферстаппена в составе австрийской команды.
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