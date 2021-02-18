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В «Мерседесе» впервые запустили мотор на машине 2021 года

В «Мерседесе» впервые запустили мотор на машине 2021 года
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала видео с запуском двигателя на новом болиде. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале команды.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на YouTube-канале «Мерседеса».

Напомним, презентация болида «Мерседеса» на сезон-2021 состоится в онлайн-формате 2 марта 2021 года. Машина получит индекс W12 E Performance. Основными гонщиками команды остались Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Расписание презентаций команд в 2021 году:

19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).

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