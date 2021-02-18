В «Мерседесе» впервые запустили мотор на машине 2021 года

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала видео с запуском двигателя на новом болиде. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале команды.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на YouTube-канале «Мерседеса».

Напомним, презентация болида «Мерседеса» на сезон-2021 состоится в онлайн-формате 2 марта 2021 года. Машина получит индекс W12 E Performance. Основными гонщиками команды остались Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.



Расписание презентаций команд в 2021 году:



19 февраля. «Альфа Таури»

22 февраля. «Альфа Ромео»

26 февраля. «Феррари» (презентация команды)

2 марта. «Альпин»

2 марта. «Мерседес»

3 марта. «Астон Мартин»

5 марта. «Уильямс»

10 марта. «Феррари» (болид).