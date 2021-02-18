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«Альфа Таури» опубликовала тизер презентации с реакцией Гасли и Цуноды на новую ливрею

Пресс-служба «Альфа Таури» показала тизер презентации нового болида. На видеоролике, опубликованном в социальных сетях команды, показаны первые впечатления пилотов Пьера Гасли и Юки Цуноды от новой ливреи болида.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Альфа Таури».

Напомним, презентация болида состоится 19 февраля.



В сезоне-2021 за команду Франца Тоста будут выступать француз Пьер Гасли и японский дебютант Юки Цунода.



Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году:



15 февраля. «Макларен»

19 февраля. «Альфа Таури»

22 февраля. «Альфа Ромео»

26 февраля. «Феррари» (презентация команды)

2 марта. «Альпин»

2 марта. «Мерседес»

3 марта. «Астон Мартин»

5 марта. «Уильямс»

10 марта. «Феррари» (болид).