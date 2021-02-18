«Альфа Таури» опубликовала тизер презентации с реакцией Гасли и Цуноды на новую ливрею
Пресс-служба «Альфа Таури» показала тизер презентации нового болида. На видеоролике, опубликованном в социальных сетях команды, показаны первые впечатления пилотов Пьера Гасли и Юки Цуноды от новой ливреи болида.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Альфа Таури».
Напомним, презентация болида состоится 19 февраля.
В сезоне-2021 за команду Франца Тоста будут выступать француз Пьер Гасли и японский дебютант Юки Цунода.
Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году:
15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).
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