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«Альфа Таури» опубликовала тизер презентации с реакцией Гасли и Цуноды на новую ливрею

«Альфа Таури» опубликовала тизер презентации с реакцией Гасли и Цуноды на новую ливрею
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Пресс-служба «Альфа Таури» показала тизер презентации нового болида. На видеоролике, опубликованном в социальных сетях команды, показаны первые впечатления пилотов Пьера Гасли и Юки Цуноды от новой ливреи болида.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Альфа Таури».

Напомним, презентация болида состоится 19 февраля.

В сезоне-2021 за команду Франца Тоста будут выступать француз Пьер Гасли и японский дебютант Юки Цунода.

Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году:

15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).

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