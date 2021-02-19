Штайнер: реакция на Мазепина в социальных сетях по-прежнему острая

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился своими мыслями о новобранце команды Никите Мазепине. По словам функционера, россиянин извлёк ошибки из скандала, случившегося в минувшем году, вследствие которого Мазепину приписывали харассмент.
Тем не менее Штайнер отметил, что реакция на пилота в социальных сетях по-прежнему острая.
«Приезд Мазепина на базу был хорошим событием, поскольку это означает, что мы ближе к старту сезона. Мы продолжаем общаться с Никитой по многим вещах, включая и то, что случилось в конце минувшего сезона. Он сразу же взял на себя ответственность за произошедшее, извинился и извлёк уроки. Он получил своё наказание и может двигаться дальше.
Реакция на Мазепина в социальных сетях по-прежнему острая, мы видим это по нашим страницам. При всём уважении к мнению других, мы, как команда, чувствуем, что даём Никите лучшее окружение, чтобы он извлекал уроки», — приводит слова Штайнера Racer.
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