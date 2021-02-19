Хюлькенберг: хочу найти себе команду в Формуле-1 на 2022 год

Известный немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, оставшийся без места в Формуле-1 уже второй сезон кряду, рассказал, что не отказывается от планов по возвращению в «Королевские гонки». По словам немца, он постарается найти себе команду на следующий сезон.

«Информация, что я могу стать напарником Феттеля? У него уже есть напарник. Тем не менее я бы хотел остаться в Формуле-1 и найти себе команду на 2022 год. Посмотрим, как сложится 2021 год. Я просто буду смотреть по ситуации», — цитирует Хюлькенберга GQ.

В минувшем сезоне Нико несколько раз выпала возможность выступить в Формуле-1. Хюлькенберг трижды заменял пилотов «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и Лэнса Стролла, которые переболели коронавирусом.

В конце 2020 года ходили слухи, что он продолжит карьеру в «Ред Булл», но в австрийской команде в итоге отдали предпочтение Серхио Пересу.