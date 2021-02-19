Ландо Норрис: «Макларен» способен выйти в лидеры, сражаться с «Мерседесом» и «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о шансах команды оставить позади «Феррари». По словам Норриса, сделать это будет легче, чем сократить отставание от находящихся впереди команд.

«Сокращать отставание от лидеров всегда сложнее. Я не могу сказать, что «Феррари» сильно превосходит нас. Мы уверены в себе, у нас отличная команда. В последние годы «Макларен» демонстрирует прогресс.

В прошлом сезоне мы продемонстрировали наши достижения. Но это вовсе не значит, что мы будем оглядываться назад и смотреть, что делают другие. Нам нужно думать о будущем, в команде собраны талантливы люди. Мы способны выйти в лидеры, сражаться с «Мерседесом» и «Ред Булл». Это и есть наша цель.

Но, конечно, «Феррари» есть «Феррари». Это очень сильная команда, которая демонстрировала свои возможности в Формуле-1», — цитирует Норриса Crash.