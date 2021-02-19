Технический директор «Мерседеса»: Перес поможет «Ред Булл» в борьбе за Кубок конструкторов

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт поделился ожиданиями от нового сезона. Инженер рассказал, кого считает главным соперником «Мерседеса» в новом сезоне.
«Если говорить о командах, с которыми мы конкурируем, то нужно смотреть в первую очередь на «Ред Булл». Эта команда будет главным конкурентом «Мерседеса». В лице Ферстаппена у них есть очень сильный пилот, а Серхио Перес будет классным вторым гонщиком. Он будет набирать очки и поможет «Ред Булл» в борьбе за Кубок конструкторов.
Если говорить о пилотах других команд, то я бы выделил Шарля Леклера. Интересно будет посмотреть на Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин», сможет ли он реанимировать карьеру в новой команде. Из наших парней я бы последил за Джорджем Расселлом и его прогрессе в «Уильямсе», — цитирует Эллиотта PlanetF1.
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