«Альфа Таури» представила болид на новый сезон Формулы-1 с обновлённой ливреей
Сегодня, 19 февраля, «Альфа Таури» показала болид на новый сезон Формулы-1. В 2021 году итальянская команда будет использовать автомобиль с обновлённой ливреей: в раскраске машины стало существенно больше синего цвета, при этом в целом сохранился фирменный сине-белый стиль.
Команда провела прямую трансляцию презентации на YouTube-канале.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Альфа Таури».
Ранее «Альфа Таури» показала тизер презентации нового болида. На видеоролике были запечатлены первые впечатления пилотов команды Пьера Гасли и Юки Цуноды от новой ливреи болида.
«Альфа Таури» стала уже второй командой Формулы-1, которая провела презентацию автомобиля. Ранее 15 февраля новую машину показала команда «Макларен».
Бывшая команда Квята сильно освежила ливрею машины. Хотят выступить ещё сильнее! LIVE
В 11:00 мск — представление второй машины Формулы-1 2021 года. Жаль, уже без Даниила.
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