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«Альфа Таури» представила болид на новый сезон Формулы-1 с обновлённой ливреей

«Альфа Таури» представила болид на новый сезон Формулы-1 с обновлённой ливреей
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Сегодня, 19 февраля, «Альфа Таури» показала болид на новый сезон Формулы-1. В 2021 году итальянская команда будет использовать автомобиль с обновлённой ливреей: в раскраске машины стало существенно больше синего цвета, при этом в целом сохранился фирменный сине-белый стиль.

Команда провела прямую трансляцию презентации на YouTube-канале.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Альфа Таури».

Ранее «Альфа Таури» показала тизер презентации нового болида. На видеоролике были запечатлены первые впечатления пилотов команды Пьера Гасли и Юки Цуноды от новой ливреи болида.

«Альфа Таури» стала уже второй командой Формулы-1, которая провела презентацию автомобиля. Ранее 15 февраля новую машину показала команда «Макларен».

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