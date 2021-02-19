«Альфа Таури» представила болид на новый сезон Формулы-1 с обновлённой ливреей

Сегодня, 19 февраля, «Альфа Таури» показала болид на новый сезон Формулы-1. В 2021 году итальянская команда будет использовать автомобиль с обновлённой ливреей: в раскраске машины стало существенно больше синего цвета, при этом в целом сохранился фирменный сине-белый стиль.

Команда провела прямую трансляцию презентации на YouTube-канале.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Альфа Таури».

Ранее «Альфа Таури» показала тизер презентации нового болида. На видеоролике были запечатлены первые впечатления пилотов команды Пьера Гасли и Юки Цуноды от новой ливреи болида.



«Альфа Таури» стала уже второй командой Формулы-1, которая провела презентацию автомобиля. Ранее 15 февраля новую машину показала команда «Макларен».