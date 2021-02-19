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Цунода гордится, что он — первый пилот Формулы-1, родившийся в 2000-х

Цунода гордится, что он — первый пилот Формулы-1, родившийся в 2000-х
Авто / Формула-1 0

Новичок «Альфа Таури» Юки Цунода поделился впечатлениями от начала работы с командой Формулы-1 и прокомментировал тот факт, что в сезоне-2021 он станет самым молодым пилотом.

«Мне повезло, что я провёл время с „Альфа Таури“ перед стартом сезона, так что я уже активно развиваю свои отношения с командой, многому учусь у её сотрудников — включая Пьера, он потрясающий талант.

Моя главная цель — быстро учиться и начать показывать результаты, как только это станет возможно.

Не думаю, что стоит уделять слишком большое внимание тому, что я самый молодой гонщик в пелотоне. Макс Ферстаппен вообще дебютировал в 17 лет. Но для меня большая честь быть первым гонщиком на решётке, родившимся в 2000-х», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

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