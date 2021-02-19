Цунода гордится, что он — первый пилот Формулы-1, родившийся в 2000-х
Новичок «Альфа Таури» Юки Цунода поделился впечатлениями от начала работы с командой Формулы-1 и прокомментировал тот факт, что в сезоне-2021 он станет самым молодым пилотом.
«Мне повезло, что я провёл время с „Альфа Таури“ перед стартом сезона, так что я уже активно развиваю свои отношения с командой, многому учусь у её сотрудников — включая Пьера, он потрясающий талант.
Моя главная цель — быстро учиться и начать показывать результаты, как только это станет возможно.
Не думаю, что стоит уделять слишком большое внимание тому, что я самый молодой гонщик в пелотоне. Макс Ферстаппен вообще дебютировал в 17 лет. Но для меня большая честь быть первым гонщиком на решётке, родившимся в 2000-х», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».
Бывшая команда Квята сильно освежила ливрею и хвалит Цуноду. Хотят выступить ещё сильнее!
«Альфа Таури» ставит амбициозные задачи опередить всех главных соперников. Даже с неопытным новичком вместо Квята?
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