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Тост: Гасли — один из сильнейших гонщиков Ф-1, у Цуноды природная скорость и талант

Тост: Гасли — один из сильнейших гонщиков Ф-1, у Цуноды природная скорость и талант
Авто / Формула-1 0
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Глава «Альфа Таури» Франц Тост поделился своим мнением о новом дуэте пилотов команды — Пьере Гасли и Юки Цуноде.

«В этом году у нас интересный дуэт гонщиков — опытный и новичок. Я считаю Пьера одним из сильнейших пилотов Ф-1. Хорошее понимание техники позволяет Пьеру выжимать из машины максимум. Пьер с командой уже некоторое время, он знает все процедуры и наш стиль работы, он станет хорошим лидером, помогая развитию Юки. Если мы снабдим Пьера конкурентоспособной машиной, я ожидаю, что он будет очень успешен в этом сезоне.

Юки в Формуле-2 выполнял фантастическую работу, выигрывая гонки и проведя много впечатляющих обгонов. Юки уже провёл с нами ряд тестов за рулём болида Ф-1, и я уверен, что у него будет успешный старт карьеры в Ф-1 — благодаря его природной скорости и таланту», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».

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