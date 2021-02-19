В «Хонде» заверили, что проблем с надёжностью двигателя в новом сезоне не будет

Технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе рассказал про изменения, которые затронут двигатель японского производителя в 2021 году.

«Хонда» проведёт последний год в Формуле-1. Чтобы завершить этот период на мажорной ноте, мы все предельно мотивированы. Считаем, что хорошо подготовились к новому сезону, отлично поработали зимой с «Альфа Таури». Конечно, мы сможем сделать выводы только после того, как окажемся на трассе. Но пока подготовка идёт гладко.

Что касается изменений, то сложно говорить, какие именно детали принесли максимальный результат. Но для обеспечения максимальной надёжности и работоспособности мы внесли изменения в турбины, двигатель внутреннего сгорания и ERS.

С тех пор как «Хонда» вернулась в Формулу-1 в 2015 году, у нас были сложные времена. Но мы также многому научились. В прошлом сезоне двигатель работал надёжно. Мы изменили многое в силовой установке, но мы также использовали наш положительный опыт в плане обеспечения надёжности. Результаты и надёжность всегда были для нас первичными, нам удавалось выдерживать баланс. Надеемся, что так будет и в этом году», — цитирует Танабе пресс-служба «Альфа Таури».