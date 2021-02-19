Известный журналист сообщил, что у «Хааса» будет титульный спонсор, но не BWT

Известный журналист Крис Медланд сообщил, что «Хаас» получит титульного спонсора на новый сезон в Формуле-1. По данным источника, спонсировать команду будет не компания BWT. Речь идёт о другой компании.

Ранее сообщалось, что «Хаас» с большой долей вероятности сменит ливрею, так как ведёт переговоры с BWT. Эта компания ранее спонсировала «Рейсинг Пойнт», но после смены названия на «Астон Мартин» и ребрендинга завершила сотрудничество с командой.

Вероятно, BWT останется в Формуле-1. Ранее Autosport сообщал, что компания ведёт переговоры с «Уильямсом». В британской команде не опровергли и не подтвердили эту информацию. В «Уильямсе» сослались на конфиденциальность, отказавшись комментировать слухи.