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«Ред Булл» объявил дату презентации болида на новый сезон

«Ред Булл» объявил дату презентации болида на новый сезон
Авто / Формула-1 0
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» сообщила, что презентует болид на новый сезон 23 февраля. Новая машина получит название RB16.

«Ох, это чувство, когда тебе снова 16! Это свидание», — подписали видеоролик авторы.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Ред Булл».

Сегодня, 19 февраля, «Альфа Таури» представила болид на новый сезон.

«Альфа Таури» стала уже второй командой Формулы-1, которая провела презентацию автомобиля. Ранее 15 февраля новую машину показала команда «Макларен».

В новом сезоне цвета «Ред Булл» будут защищать Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Мексиканец в команде сменил Алекса Албона.

Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году

15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
23 февраля. «Ред Булл»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).

«Альфа Таури» представила болид на новый сезон Формулы-1 с обновлённой ливреей
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