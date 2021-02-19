«Ред Булл» объявил дату презентации болида на новый сезон

Команда Формулы-1 «Ред Булл» сообщила, что презентует болид на новый сезон 23 февраля. Новая машина получит название RB16.
«Ох, это чувство, когда тебе снова 16! Это свидание», — подписали видеоролик авторы.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Ред Булл».
Сегодня, 19 февраля, «Альфа Таури» представила болид на новый сезон.
«Альфа Таури» стала уже второй командой Формулы-1, которая провела презентацию автомобиля. Ранее 15 февраля новую машину показала команда «Макларен».
В новом сезоне цвета «Ред Булл» будут защищать Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Мексиканец в команде сменил Алекса Албона.
Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году
15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
23 февраля. «Ред Булл»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).
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