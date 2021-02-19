Росберг: доминирование Хэмилтона лишь подтверждает важность моей победы в 2016 году

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что доминирование британца Льюиса Хэмилтона делает ещё более впечатляющим достижение немца. Дело в том, что в 2016 году Росберг стал чемпионом, когда его напарником был Хэмилтон. Росберг и Хэмилтон стали напарниками в 2013 году. Следующие три года ознаменовалась жёсткой конкуренцией гонщиков.
В 2014 и 2015 годах чемпионом становился Хэмилтон, но в 2016 году чемпионат выиграл Росберг. После этого он завершил карьеру. Далее Хэмилтон продолжил доминировать, завоевав ещё четыре чемпионских титула.
«Я понимаю, что мои фанаты расстроились, когда я ушёл. Они рассчитывали ещё на несколько лет в Формуле-1. Но я выбрал правильное время. Я смог реализовать свою мечту.
Я знал, насколько хорош Хэмилтон. И теперь мы видим подтверждение этого, видим, что он является лучшим в истории даже по титулам. И тот факт, что я победил его, используя такой же болид, подтверждает мой успех», — цитирует Росберга Grandprix247 со ссылкой на Augsburger Allgemeine.
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