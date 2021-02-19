«Хаас» сохранил за Фиттипальди место резервного пилота

Руководство «Хааса» приняло решение сохранить за Пьетро Фиттипальди роль резервного пилота и тест-пилота команды, сообщает пресс-служба американской конюшни. В минувшем сезоне Фиттипальди также выполнял эту функцию. Бразилец после известной аварии Ромена Грожана получил возможность выступить на двух этапах чемпионата.
Таким образом, с учётом того, что боевыми пилотами команды в 2021 году будут новобранцы Формулы-1 Мик Шумахер и Никита Мазепин, Фиттипальди станет самым опытным гонщиком коллектива.
«Мы все рады продолжить сотрудничество с Пьетро Фиттипальди. Роль резервиста и тест-пилота значит, что ты всегда должен быть готов выступить на коротком уведомлении. Это уже случалось с Пьетро в Бахрейне в 2020 году. Невзирая на то что у него почти не было времени на подготовку, он проделал солидную работу. Он был терпелив и финишировал как в Бахрейне, так и в Абу-Даби. Этот опыт лишь придаёт ему ценности с точки зрения того, какую роль он будет выполнять в 2021 году», — сказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
- 19 февраля 2021
-
17:37
-
16:35
-
15:43
-
15:18
-
14:38
-
13:43
-
12:52
-
12:47
-
12:19
-
12:16
-
12:13
-
12:02
-
11:49
-
11:47
-
11:06
-
10:41
-
10:35
-
10:08
-
09:37
-
01:02
-
00:50
-
00:02
- 18 февраля 2021
-
22:54
-
20:26
-
19:55
-
18:44
-
17:50
-
16:02
-
15:24
-
15:21
-
14:29
-
13:26
-
11:52
-
11:20
-
10:41