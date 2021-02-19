«Хаас» сохранил за Фиттипальди место резервного пилота

Руководство «Хааса» приняло решение сохранить за Пьетро Фиттипальди роль резервного пилота и тест-пилота команды, сообщает пресс-служба американской конюшни. В минувшем сезоне Фиттипальди также выполнял эту функцию. Бразилец после известной аварии Ромена Грожана получил возможность выступить на двух этапах чемпионата.

Таким образом, с учётом того, что боевыми пилотами команды в 2021 году будут новобранцы Формулы-1 Мик Шумахер и Никита Мазепин, Фиттипальди станет самым опытным гонщиком коллектива.

«Мы все рады продолжить сотрудничество с Пьетро Фиттипальди. Роль резервиста и тест-пилота значит, что ты всегда должен быть готов выступить на коротком уведомлении. Это уже случалось с Пьетро в Бахрейне в 2020 году. Невзирая на то что у него почти не было времени на подготовку, он проделал солидную работу. Он был терпелив и финишировал как в Бахрейне, так и в Абу-Даби. Этот опыт лишь придаёт ему ценности с точки зрения того, какую роль он будет выполнять в 2021 году», — сказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.