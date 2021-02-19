В «Хаасе» показали, как Мазепин проходил подгонку сиденья

17 февраля пилот «Хааса» Никита Мазепин прошёл подгонку сиденья в новой машине. Сегодня, 19 февраля, пресс-служба американской команды на своём официальном канале в YouTube опубликовала видео, посвящённое этому событию. На нём показано, как пилот и команда работали на гоночным сиденьем и определяли оптимальное положение рулевого колеса.

Соответствующая запись размещена на канале «Хааса» в социальной сети.

Напомним, ранее стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны.



Предстоящий сезон станет для Мазепина дебютным в Формуле-1. Его напарником станет сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — Мик Шумахер. Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.