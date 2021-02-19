Алексей Попов: Цунода заслужил место в «Альфа Таури»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о решении руководства программы «Ред Булл» отдать место Даниила Квята в «Альфа Таури» Юки Цуноде, отметив, что японский гонщик заслужил шанс попробовать силы в Ф-1.
«Я видел, что с большой обидой была воспринята эта история с увольнением Квята. Ну как увольнением. Вы тоже поймите, у человека был контракт и его не продлили. У него было несколько сезонов. И до „Ред Булл“, и после. Даже после полного ухода из системы „Ред Булл“, когда Квят стал тестером „Феррари“, а затем вернулся. У него был подиум. Но после этого был ещё один сезон. Там было четвёртое место. Да красивое, да в борьбе. Но параллельно Гасли вообще победил.
Короче говоря, одновременно зажёгся феномен Цуноды. В какой-то момент показалось, что против Юки сыграло решение «Хонды» уйти, но уж слишком хорошо он ехал. Приехал из Японии — блестящий сезон в Ф-3, ещё более сильный в Ф-2, особенно на фоне партнёра. В общем, Цунода заслужил это место. Задержится он в Ф-1 или нет — зависит от него", — сказал Попов на своём канале в YouTube.
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