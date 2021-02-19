G-Drive Racing досрочно стала чемпионом Азиатской серии Ле-Ман

Российская команда G-Drive Racing во второй раз подряд выиграла Азиатскую серию Ле-Ман, завоевав таким образом право принять участие в легендарной суточной гонке «24 часа Ле-Мана».



После двух побед в двух стартовых гонках ALMS в Дубае команде для защиты чемпионского титула, добытого в прошлом сезоне, фактически оставалось просто добраться до финиша в двух заездах в Абу-Даби.



Стартовые решетки к двум заключительным гонкам ALMS были сформированы по итогам одной 40-минутной квалификации. Команда G-Drive Racing завоевала поул-позиции к обеим гонкам финала сезона. В пятничном марафоне с перового места стартовал экипаж №25 благодаря лучшему времени аргентинца Франко Колапинто.



Финишную прямую экипажи G-Drive Racing под номером 26 и 25 пересекли вторым и третьим соответственно, пропустив вперед себя только представителей команды Jota. При этом в общем зачете российская команда досрочно одержала победу, став недосягаемой для преследователей вне зависимости от результатов заключительного этапа.