Экклстоун отреагировал на идею Формулы-1 внедрить спринтерские гонки

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун отреагировал на планы Формулы-1, которая в 2021 году в экспериментальном формате хочет провести три спринтерские гонки.

«Старая идея, она обсуждалась ещё при мне. Главное — сделать всё верно. Почему гонка в воскресенье должна проходить иначе, если спринтерская гонка формирует стартовую решётку?

Могу посоветовать начислять очки за спринтерские гонки, а затем формировать так стартовую решётку. Если пилот завоевал 15 очков, он должен стартовать с соответствующей позиции. Это единственная возможность сохранить интригу.



Такая система сделает обе гонки захватывающими. В субботу пилоты будут задаваться вопросами, побеждать в спринтерской гонке или стоит потерять несколько позиций и бороться за победу в воскресенье. Появится тактический элемент", — приводит слова Экклстоуна Auto Motor und Sport.