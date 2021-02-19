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Экклстоун отреагировал на идею Формулы-1 внедрить спринтерские гонки

Экклстоун отреагировал на идею Формулы-1 внедрить спринтерские гонки
Авто / Формула-1 0
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Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун отреагировал на планы Формулы-1, которая в 2021 году в экспериментальном формате хочет провести три спринтерские гонки.

«Старая идея, она обсуждалась ещё при мне. Главное — сделать всё верно. Почему гонка в воскресенье должна проходить иначе, если спринтерская гонка формирует стартовую решётку?

Могу посоветовать начислять очки за спринтерские гонки, а затем формировать так стартовую решётку. Если пилот завоевал 15 очков, он должен стартовать с соответствующей позиции. Это единственная возможность сохранить интригу.

Такая система сделает обе гонки захватывающими. В субботу пилоты будут задаваться вопросами, побеждать в спринтерской гонке или стоит потерять несколько позиций и бороться за победу в воскресенье. Появится тактический элемент", — приводит слова Экклстоуна Auto Motor und Sport.

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