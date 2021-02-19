Джин Хаас: Штайнер сказал Мазепину, что он идиот

Владелец «Хааса» Джин Хаас рассказал, какой была реакция руководителя команды Гюнтера Штайнера на скандал с участием Никиты Мазепина. По его словам, Штайнер не выбирал выражений, назвав новобранца Формулы-1 «идиотом».

«Штайнер сказал Никите, что он идиот и что подобные вещи делать нельзя, это неприемлемо. Мазепин получил много критики отовсюду. Ему только 21, и это свалилось на него. Молодые люди сложно переживают подобное, так что, надеюсь, он извлёк урок.

Посмотрим, как будут развиваться события. Реакция социальных сетей была очень сильной. Все хотели, чтобы мы казнили Мазепина, но это тоже не было бы правильно», — приводит слова Джина Хааса Racer.



Напомним, из-за скандального видео в «сториз» «Инстаграма» Мазепину приписывали харассмент.