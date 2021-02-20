В «Альфа Таури» показали, что осталось за кадром презентации нового болида

19 февраля команда Формулы-1 «Альфа Таури» провела презентацию нового болида. В 2021 году итальянская команда будет использовать автомобиль с обновлённой ливреей: в раскраске машины стало существенно больше синего цвета, при этом в целом сохранился фирменный сине-белый стиль.
После презентации пресс-служба команды на странице в «Твиттере» начала выкладывать различные фото и видео, которые не попали на кадры официального мероприятия. В их число попала и запись, на которой видно, что Пьер Гасли примеряется к болиду и проверяет, насколько удобно ему находиться в кокпите. При этом новый напарник француза Юки Цунода подавал ему рулевое колесо и аккуратно положил поверх «гало» перчатки.
Соответствующее видео доступно на странице «Альфа Таури» в «Твиттере».
Напомним, Гасли и Цунода проведут первый сезон в качестве напарников по команде.
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