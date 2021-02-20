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Инвестор из США намерен стать владельцем команды Формулы-1

Инвестор из США намерен стать владельцем команды Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Американская компания SportsTek Acquisition Corporation в обозримом будущем может приобрести команду Формулы-1, сообщает Autoweek. Об этом рассказал сопредседатель компании Таво Хельмунд.

Бизнесмен уже рассматривал возможность участия в Формуле-1. В 2015 году он изучал возможность приобретения команды «Манор». Ещё один вариант, который не исключает Хельмунд, — сотрудничество с Майклом Андретти, который также управляет командой в серии IndyCar.

«С тех пор как Андретти завершил карьеру, он доказал, что является владельцем мирового уровня. Формула-1 станет с ним лучше, и в этом нет никаких сомнений», — сказал Таво Хельмунд.

Напомним, в Формуле-1 сейчас присутствует одна американская команда — «Хаас».

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