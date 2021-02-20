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Риккардо рассказал, чему может поучиться у Норриса

Риккардо рассказал, чему может поучиться у Норриса
Авто / Формула-1 0

Новобранец «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что, невзирая на опыт, ему есть чему поучиться у нового напарника по команде, 21-летнего Ландо Норриса.

«Это забавно, я почти самый опытный пилот в Формуле-1, но у Ландо больший опыт в „Макларене“, чем у меня. Есть вещи, которым я смогу у него поучиться, и это касается вопросов интеграции в семью „Макларена“. Кто бы ни был твоим напарником, у него всегда есть чему учиться, будь то трудовая этика или техника.

Я уверен в своих способностях, но и открыт ко всему. Если будет что-то, чему смогу поучиться у Ландо, я буду делать это. У нас с ним одинаковый подход. Мы оба любим свою работу и не боимся этого показывать", — приводит слова австралийца AS.

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