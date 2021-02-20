Элитные машины Феттеля, выставленные на продажу, раскупили за трое суток

17 февраля автомобильный дилер Том Хартли на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель принял решение продать восемь автомобилей из своей коллекции.

Сегодня же, 20 февраля, стало известно, что все машины проданы. Об этом сообщил Хартли.

«Всё продано в течение 72 часов», — написал Хартли.

Соответствующее видео доступно на странице Тома Хартли в «Инстаграме».

Феттель решил расстаться со следующими машинами: Ferrari LaFerrari (2016), Ferrari Enzo (2004), Ferrari F50 (1996), Ferrari F12tdf (2016), Ferrari 458 Speciale (2015), Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series (2009), Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing (2010), BMW Z8 Roaster (2002).