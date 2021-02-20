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Сотрудник «Хааса» перешёл в «Уильямс» и прихватил с собой контакты BWT

Сотрудник «Хааса» перешёл в «Уильямс» и прихватил с собой контакты BWT
Авто / Формула-1 0
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В последние дни в СМИ постоянно муссируется информация, что болиды одной из команд Формулы-1 получат розовую ливрею и что это связано со спонсорским соглашением с компанией BWT. По сведениям СМИ, BWT рассматривает возможность партнёрства с «Хаасом» и «Уильямсом».

Но, вероятнее всего, предпочтение будет отдано Гроуву. На это указывает несколько факторов. Во-первых, по сведениям источников, в «Хаасе» не готовы полностью окрашивать болид в розовый цвет. Во-вторых, не так давно один из сотрудников отдела маркетинга «Хааса» перешёл на работу в «Уильямс», попутно прихватив с собой все контакты BWT, сообщает F1-Insider. Это также говорит о том, что в британской команде готовятся к партнёрству с австрийской компанией по технологиям обработки воды.

Напомним, в прошлом BWT сотрудничал с «Рейсинг Пойнт».

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