Грожан не знает, будет ли он испытывать страх в гонках после аварии

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан, который в скором времени дебютирует в IndyCar, признался, что после тяжёлой аварии в Бахрейне работает с психологом, дабы избежать посттравматического стресса. Француз не смог ответить на вопрос, будет ли он испытывать страх в гонках после случившегося в минувшем году.

«Рад, что передо мной стоит новый вызов. Есть вопросы, на которые пока не могу ответить. Не знаю, будет ли мне страшно на первом круге в гонке. На тестах, когда я на трассе, не испытываю этого чувства. Но не знаю, что будет в гонке, когда машины будут рядом и мы будем двигаться на высокой скорости. Как бы то ни было, я плотно работаю с психологом. Мы работаем, чтобы избежать посттравматического синдрома, и у нас хорошо получается. Не знаю, как всё сложится, но настроен оптимистично», — приводит слова Грожана Nextgen-Auto.