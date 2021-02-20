Источник: в BWT близки к соглашению с «Уильямсом», переговоры с «Альпин» провалились

Компания BWT находится на финальной стадии переговоров с «Уильямсом». В скором времени она может стать официальным спонсором команды из Гроува. Ожидается, что, если это случится, ливрея нового болида «Уильямса» получит розовые цвета. Вместе с тем в ней сохранятся и традиционные бело-синие тона, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на источники.

Кроме того, издание подчёркивает, что в BWT надеялись подписать контракт с «Альпин», но переговоры с руководителем проекта Лука ди Мео провалились.

Напомним, BWT была спонсором «Рейсинг Пойнт». В новом сезоне команда получила статус заводской и была переименована в «Астон Мартин». Вместе с этим было завершено и партнёрство с австрийской компанией.