Источник: в BWT близки к соглашению с «Уильямсом», переговоры с «Альпин» провалились
Компания BWT находится на финальной стадии переговоров с «Уильямсом». В скором времени она может стать официальным спонсором команды из Гроува. Ожидается, что, если это случится, ливрея нового болида «Уильямса» получит розовые цвета. Вместе с тем в ней сохранятся и традиционные бело-синие тона, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на источники.
Кроме того, издание подчёркивает, что в BWT надеялись подписать контракт с «Альпин», но переговоры с руководителем проекта Лука ди Мео провалились.
Напомним, BWT была спонсором «Рейсинг Пойнт». В новом сезоне команда получила статус заводской и была переименована в «Астон Мартин». Вместе с этим было завершено и партнёрство с австрийской компанией.
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