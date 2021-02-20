Менеджер Мазепина ответил на критику, что Никита развивает карьеру благодаря деньгам отца

Руководитель команды Формулы-2 «Хайтек» и менеджер Никиты Мазепина Оливер Оукс заявил, что не понимает претензий в адрес россиянина, что тот выстраивает карьеру благодаря серьёзной финансовой поддержке со стороны отца.
«Критика гонщиков, которым повезло иметь поддержку, сводит меня с ума. Нет ни одного человека, кто участвует в гонках Формулы-1, Формулы-2 или Формулы-3 и у кого нет капитала или какой-либо финансовой поддержки. Такова суть автоспорта. Но, начиная с Формулы-4, все в одинаковых автомобилях, и поэтому баланс на банковском счете не имеет значения.
Большинство гонщиков Ф-1 сделали первые шаги в спорте, обладая той или иной финансовой поддержкой, пока у них не появился шанс показать, на что они способны – вне зависимости от того, поступила ли эта поддержка от их семьи, производителя энергетиков, или откуда-то еще! Главное, это то, кто из них остался в спорте надолго и построил на этом карьеру.
В Формуле-2 в прошлом сезоне никто не отметил достижения Никиты – хотя он возглавлял новую команду и, что важно отметить, безоговорочно одолел более опытного напарника. О гонщиках, которых опередил Никита в чемпионате (Лундгор, Эйткен, Гуаньюй, Дарувала), говорят, как о будущих звездах – но Никиту не отметили никак за то, что он их превзошел.
Вместо этого я читаю, что он имел преимущество благодаря частным тестам с «Мерседесом». Мне от этого смешно: все гонщики из Формулы-2, которые связаны с командами Ф-1, тренировались на старых машинах. Prema даже использовала старые машины GP2 с 18-дюймовыми шинами для тестирования Шумахера и Шварцмана – ни у одной другой команды такой возможности не было. Но об этом, почему-то, нигде не упоминается. Это чистое лицемерие», — написал Оукс в своей колонке.
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