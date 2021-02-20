В Южной Африке хотят провести Гран-при Формулы-1 в 2022 или 2023 году

Исполнительный директор компании SAGP, занимающейся вопросом возвращения этапа Формулы-1 в Южную Африку, племянник чемпиона мира 1979 года Джоди Шектера Уоррен Шектер сообщил о планах проведения Гран-при Южной Африки в ближайшие годы.
«Мы нацелены на 2022 год, но всё может сместиться из-за пандемии, так что наиболее вероятен вариант с 2023 годом. У Южной Африки большая история автоспорта, у нас был свой чемпионат Формулы-1 в 1970-х годах, свой чемпион Формулы-1 и много болельщиков. Есть и готовый автодром, который близок к стандартам Формулы-1. Если будет этап в Африке, то Южная Африка и трасса „Кьялами“ — самое логичное место», — приводит слова Шектера RaceFans.
В Южной Африке прошло 28 этапов Формулы-1, большая часть из которых состоялась в Кьялами. Последняя гонка в Южной Африке датирована 1993 годом.
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