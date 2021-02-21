Французский гонщик Ромен Грожан рассказал об отличии Формулы-1 от IndyCar.
«Я посмотрел более 18 часов гонок IndyCar за последние пару месяцев. Думаю, весь азарт IndyCar связан с тем фактом, что в Формуле-1 после первого поворота вы обычно уже знаете, каким будет результат гонки, просто потому что вы знаете темп болида. Некоторые вещи могут меняться, но не так сильно, как в IndyCar.
Сейчас сила вернулась в мои руки на 90 процентов. Первой проблемой была связка большого пальца левой руки, нужно было время для лечения. Но я следовал советам врача из Женевы, специалиста, которому я доверяю. Когда он говорит, что что-то нужно сделать, то я делаю. Когда запрещает — я не делаю. Я сгибаю пальцы по три тысячи раз за день, чтобы вернуть их функциональность», — приводит слова Грожана PlanetF1.
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