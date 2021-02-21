В «Астон Мартине» показали новый мерч в командных цветах
Пресс-служба «Астон Мартин» на странице команды в «Твиттере» показала тизер мерча команды. Поло на фотографии выполнено в зелёном цвете, с жёлтыми вставками — судя по всему, именно так будет выглядеть ливрея нового болида.
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть на странице «Астон Мартин» в социальной сети «Твиттер».
Напомним, презентация «Астон Мартина» состоится 3 марта. 2021 год станет первым, когда команда будет выступать под этим брендом. В минувшем сезона она называлась «Рейсинг Пойнт». Вместе с ребрендингом у конюшни частично поменялся состав пилотов.
Вместо Серхио Переса в составе будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Его напарником будет Лэнс Стролл.
Рекомендуем вам
- 21 февраля 2021
-
10:41
-
01:01
- 20 февраля 2021
-
23:57
-
23:48
-
23:00
-
21:59
-
20:21
-
18:58
-
17:53
-
17:11
-
16:51
-
15:59
-
14:59
-
13:59
-
12:47
-
11:53
-
11:18
-
10:10
-
00:39
- 19 февраля 2021
-
23:47
-
22:39
-
20:59
-
20:57
-
19:53
-
18:41
-
17:37
-
16:35
-
15:43
-
15:18
-
14:38
-
13:43
-
12:52
-
12:47
-
12:19
-
12:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам