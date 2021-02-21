В «Астон Мартине» показали новый мерч в командных цветах

Пресс-служба «Астон Мартин» на странице команды в «Твиттере» показала тизер мерча команды. Поло на фотографии выполнено в зелёном цвете, с жёлтыми вставками — судя по всему, именно так будет выглядеть ливрея нового болида.

Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть на странице «Астон Мартин» в социальной сети «Твиттер».

Напомним, презентация «Астон Мартина» состоится 3 марта. 2021 год станет первым, когда команда будет выступать под этим брендом. В минувшем сезона она называлась «Рейсинг Пойнт». Вместе с ребрендингом у конюшни частично поменялся состав пилотов.



Вместо Серхио Переса в составе будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Его напарником будет Лэнс Стролл.