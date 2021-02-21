Официальные маски Формулы-1 сняты с продажи, их назвали «опасными для здоровья»

Формула-1 попала в небольшой скандал, связанный с масками многоразового использования — U-Mask, являющимися официальными масками чемпионата мира, сообщает ilgiornale.it. Как сообщает источник, Министерство здравоохранения Италии запретило сбыт этих масок. По итогам расследования итальянской полиции стало известно, что эти маски защищают от коронавируса хуже обычной медицинской маски и представляют потенциальную опасность для здоровья. Примечательно, что в сезоне-202 Формулы-1 эти маски носили почти все обитатели паддока Формулы-1.



По итогам расследования выяснилось, что сертификация этих масок была проведена с нарушениями, поскольку лаборатория, проводившая проверку качества масок не имела на это права, а все документы были подписаны людьми без должной научной степени.



В конечном итоге прокуратура Больцано завела уголовное дело в связи с превышением полномочий. В Формуле-1 пока не прокомментировали информации о снятии масок с продажи.