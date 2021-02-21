Плохо прикрытый болид «Альфа Ромео» попал на видео за сутки до презентации

Руководитель пиар-отдела компании ORLEN Михал Кос опубликовал в своём «твиттере» первое видео с болидом «Альфа Ромео» C41. Большая часть машины на видео закрыта тканью, однако уже сейчас можно сделать вывод, что ливрея машины будет изменена в сравнении с прошлым годом. Боковые понтоны стали красными, кроме того, можно увидеть присутствие чёрного цвета в ливрее.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» Михала Коса.
Напомним, презентация болида «Альфа Ромео» на сезон-2021 состоится в Варшаве (Польша) 22 февраля. Машина получит индекс C24. Основными гонщиками команды остались Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.
СМИ сообщали, что будущее «Альфа Ромео» в Формуле-1 находится под угрозой и представительство бренда в «Королевских гонках» зависит от ближайших решений на уровне советов директоров после слияния концернов «Фиат» и «Пежо».
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