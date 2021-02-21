Сайнс высказался о совпадениях, которые связывают его с Алонсо

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о совпадениях, которые связывают его с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо. Последний начинал карьеру в Ф-1 в «Минарди», а перед периодом карьеры в «Феррари» выступал в «Рено» и «Макларене». Тот же путь прошёл и Карлос. Единственная разница заключается в том, что к моменту его дебюта в Ф-1 «Минарди» уже сменила владельца и называлась «Торо Россо».

«Прежде всего хочу сказать, что сравнивать что-то сложно. Я тоже был „Рено“, но не завоевал там два титула. Мне кажется, сравнивать всегда невозможно, ведь разные пилоты присоединяются к командам в разное время. Это совершенно иные временные рамки, иное соперничество, всё получается иначе.

Я знаю только то, что однажды хочу сражаться за титул. Чувствую, что готов к такому вызову. Что касается Алонсо, то он очень силён. Второго Фернандо не будет. Он был первый, он первопроходец во многих смыслах. Я же строю свою карьеру. Кроме совпадения, о котором говорят, я не вижу ничего общего", — приводит слова Сайнса GPfans.