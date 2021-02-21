Мик Шумахер — о Мазепине: будет интересно, кто из нас прибавит и как быстро

Новобранец Формулы-1 пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о напарнике по команде Никите Мазепине, а также выразил уверенность, что в паре с россиянином он поможет «Хаасу» прибавлять.

«В минувшем году у Никиты было несколько хороших гонок. Будет интересно посмотреть, кто из нас прибавит и будет развиваться и как быстро это случится. Как мы, два новичка, сможем помочь команде расти?

Мы много лет провели в младших сериях. Уверен, если мы будем работать сообща, то сможем помочь «Хаасу» прибавить. В то же время как пилоты мы тоже должны развиваться", — приводит слова молодого немца Auto Motor und Sport.



Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-2 Мик Шумахер завоевал титул чемпиона. Мазепин в Ф-2 занял пятое место.