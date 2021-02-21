В «Альпин» показали, как выглядит машина в зимней ливрее на трассе
Пресс-служба команды «Альпин» на странице в «Твиттере» опубликовала кадры тестовых заездов пилота молодёжной программы Кристиана Лундгара на трассе в Ле-Кастелле. Датчанин сел за руль машины образца 2018 года. При этом болид был окрашен в так называемую зимнюю ливрею, которую уже демонстрировали на фотогрфиях.
«Кристиан + R.S.18 + зимняя ливрея. В лучах солнца на трассе „Поль Рикар“ выглядит хорошо», — говорится в записи, прикреплённой к видео.
Соответствующее видео доступно на странице «Альпин» в «Твиттере».
Напомним, сезон-2021 станет первым, в котором французская команда будет выступать под названием «Альпин». Прежде она называлась «Рено». Её цвета в 2021 году будут защищать Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.
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