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В «Альпин» показали, как выглядит машина в зимней ливрее на трассе

В «Альпин» показали, как выглядит машина в зимней ливрее на трассе
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба команды «Альпин» на странице в «Твиттере» опубликовала кадры тестовых заездов пилота молодёжной программы Кристиана Лундгара на трассе в Ле-Кастелле. Датчанин сел за руль машины образца 2018 года. При этом болид был окрашен в так называемую зимнюю ливрею, которую уже демонстрировали на фотогрфиях.

«Кристиан + R.S.18 + зимняя ливрея. В лучах солнца на трассе „Поль Рикар“ выглядит хорошо», — говорится в записи, прикреплённой к видео.

Соответствующее видео доступно на странице «Альпин» в «Твиттере».

Напомним, сезон-2021 станет первым, в котором французская команда будет выступать под названием «Альпин». Прежде она называлась «Рено». Её цвета в 2021 году будут защищать Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.

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