Норрис: случай с Албоном показывает, как жестока может быть Формула-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о развитии карьеры пилота программы «Ред Булл» Александера Албона, который после двух сезонов в Ф-1 в статусе боевого гонщика переведён в резервисты австрийской команды.
«Мне жаль, что так случилось. Знаю, что он хороший пилот. Вся эта история подчёркивает, как жестока может быть Формула-1. Я хорошо общаюсь с Александером, мы дружим и общаемся. Но я не обсуждал с ним эту тему.
Иногда наш мир жесток. Можно быть очень хорошим пилотом и побеждать в младших сериях почти всех. Но с переходом в Формулу-1 всё становится немного тяжелее. Всё может закончиться быстрее, чем даже началось.
Жаль, что он потерял место. Но уверен, что он будет сражаться, чтобы вернуться в Формулу-1", — приводит слова британца Motorsport-Total.
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