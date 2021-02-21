Стролл-старший усилил контроль над «Астон Мартин»

Канадский миллиардер Лоуренс Стролл усилил контроль над «Астон Мартин», сообщает GrandPrix247. Держателем второго по величине пакета акций компании долгое время оставалась ближневосточная Adeem/Primewagon, но теперь, после того, как её доля упала до 7%, член её совета директоров Амр-Али Абдула Абу-Аль-Сеуд был вынужден сложить полномочия. Ожидается, что в скором времени его место в совете директоров займёт ставленник Стролла-старшего.

Кроме того, в правление не так давно вошли ещё пять представителей канадского бизнесмена. Таким образом, Стролл-старший превратился в почти единоличного владельца компании.

Напомним, что в составе заводской команды «Астон Мартин», которая получила этот статус с нынешнего сезона, выступает сын Стролла-старшего Лэнс Стролл.