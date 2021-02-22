Кристофер Белл вырвал победу на предпоследнем круге второго этапа NASCAR

Пилот команды Joe Gibbs Racing Кристофер Белл выиграл второй этап серии NASCAR сезона-2021, который проходил на дорожной версии трассы в Дайтона-Бич (штат Флорида, США). На предпоследнем круге он в заключительной шикане прошёл Джоуи Логано и финишировал с комфортным отрывом в 2,119 секунды.



26-летний Белл является чемпионом NASCAR Camping World Truck Series 2017 года, это его второй сезон на высшем уровне и первая победа в Sprint Cup.



Товарищ Белла по команде Денни Хэмлин закончил гонку третьим, за ним расположились Курт Буш и Брэд Кезеловски.

Наибольшее количество кругов лидирования на свой счёт записал Чейз Эллиотт – 44 из 70. Он же выиграл и первый промежуточный финиш, второй остался за Хэмлином.



После двух этапов в чемпионате лидирует Хэмлин, который набрал 104 очка. Логано (92) — второй. Кевин Харвик (83) – третий.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.