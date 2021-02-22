Эдди Джордан: у «Макларена» дела с гонщиками обстоят лучше, чем в «Астон Мартин»

Многие эксперты предсказывают напряжённую борьбу в новом сезоне Формулы-1 между «Маклареном» и «Астон Мартин». По мнению бывшего руководителя собственной команды Эдди Джордана, если говорить о составах пилотов, то дела чуть лучше обстоят у коллектива из Уокинга.
«Феттель должен показать темп в этом году и победить Стролла. Лэнс может быть очень быстрым, но пока ему не хватало стабильности. На мой взгляд, у «Макларена» дела с гонщиками обстоят лучше. Даниэль Риккардо — один из лучших, а Ландо Норрис — суперталант», — приводит слова Джордана GrandPX.
Поделился мнением о противостоянии и экс-пилот «Королевских гонок» Ральф Шумахер.
«Макларен» сделал правильный шаг, перейдя на двигатели «Мерседес». «Астон Мартин» также поступил верно, заполучив Себастьяна Феттеля. Он будет крайне мотивирован в своём стремлении доказать, что выступал в «Феррари» ниже собственного уровня», — отметил Ральф.
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