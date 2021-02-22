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Презентация нового болида «Альфа Ромео». Прямая видеотрансляция начнётся в 14:00 мск

Презентация нового болида «Альфа Ромео». Прямая видеотрансляция начнётся в 14:00 мск
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Сегодня, 22 февраля, команда Формулы-1 «Альфа Ромео» в Варшаве проведёт предсезонную презентацию, на которой публике будет представлен болид под индексом C41.

Место презентации выбрано не случайно, ведь титульный спонсор команды, нефтяная компания PKN Orlen, из Польши.

Напомним, основными гонщиками команды остались Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть трансляцию можно в YouTube-аккаунте команды «Альфа Ромео».

Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году:

15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).

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