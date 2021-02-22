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Технический директор «Альфа Ромео»: C41 — продукт очень необычной ситуации в Формуле-1

Технический директор «Альфа Ромео»: C41 — продукт очень необычной ситуации в Формуле-1
Авто / Формула-1 0
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Технический директор «Альфа Ромео» Жан Моншо поделился подробностями относительно создания нового болида команды.

«C41 — продукт очень необычной ситуации в Формуле-1, когда правила не позволили нам разработать полностью новый болид для этого сезона. По этой причине наша машина 2021 года обладает множеством общих деталей с С39, за исключением тех, которые мы были вынуждены изменить по регламенту. Например, днища и носовой части, в которую мы вложили два наших токена разработки.

Это означает, что мы будем знать болид гораздо лучше, чем обычно, когда дело дойдёт до тестов, но будет крайне важно использовать эти три дня, чтобы убедиться, что реальность соответствует нашим ожиданиям, плюс познакомиться с новыми шинами. Мы готовы к новому сезону, и нам не терпится увидеть нашу новую машину на трассе», — приводит слова Моншо пресс-служба «Альфа Ромео».

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