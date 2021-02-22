«Хонда» представила мотоцикл для сезона-2021 MotoGP

Команда MotoGP «Хонда» провела презентацию нового мотоцикла RC213-V спецификации 2021 года. Этот байк команда будет использовать в сезоне-2021 MotoGP.



Участие в презентации принял и испанский гонщик Марк Маркес, продолжающий восстановление после перелома правой руки, полученного в аварии в Хересе в июле прошлого года.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Хонда».

«Ситуация улучшается, я чувствую себя лучше, но не знаю, когда буду здоров и смогу вернуться в гонки», — подчеркнул Маркес.



Напомним, Марк получил перелом на первом этапе чемпионата мира сезона-2020. Он перенёс операцию и попробовал поучаствовать в квалификации на следующей неделе, тем самым усугубив повреждение. Марку потребовалась ещё одна операция.



Ожидается, что в начале сезона, который стартует 28 марта в Катаре, в составе «Хонды» Маркеса-старшего заменит немецкий гонщик Штефан Брадль.