«Хонда» представила мотоцикл для сезона-2021 MotoGP

Команда MotoGP «Хонда» провела презентацию нового мотоцикла RC213-V спецификации 2021 года. Этот байк команда будет использовать в сезоне-2021 MotoGP.
Участие в презентации принял и испанский гонщик Марк Маркес, продолжающий восстановление после перелома правой руки, полученного в аварии в Хересе в июле прошлого года.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Хонда».
«Ситуация улучшается, я чувствую себя лучше, но не знаю, когда буду здоров и смогу вернуться в гонки», — подчеркнул Маркес.
Напомним, Марк получил перелом на первом этапе чемпионата мира сезона-2020. Он перенёс операцию и попробовал поучаствовать в квалификации на следующей неделе, тем самым усугубив повреждение. Марку потребовалась ещё одна операция.
Ожидается, что в начале сезона, который стартует 28 марта в Катаре, в составе «Хонды» Маркеса-старшего заменит немецкий гонщик Штефан Брадль.
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