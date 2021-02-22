Вольф: «Ред Булл» и «Астон Мартин» могут лидировать в сезоне-2021

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф считает, что в сезоне-2021 Формулы-1 команда может потерять лидерство в чемпионате. Вольф отметил, что из-за изменений регламента в других командах могли найти лучшее решение проблемы.



«Изменения в болиде, когда какая-то определённая деталь должна быть удалена из кузова, может оказать решающее значение с технической точки зрения.



Это заставило нас полностью переосмыслить всю концепцию машины. Поэтому мы никак не можем исключать то, что у «Ред Булл» и «Астон Мартин» окажется лучшее решение данной проблемы», — приводит слова Тото Вольфа Speedweek.



Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер говорил, что «Мерседес» в любом случае останется фаворитом предстоящего сезона.