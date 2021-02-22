Технический директор «Альфа Ромео» рассказал об изменениях в болиде 2021 года

Технический директор «Альфа Ромео» Жан Моншо рассказал подробности изменений в новом болиде команды, получившем индекс С41.



«Согласно регламенту, мы не могли изменить конструктивные элементы болида. Чтобы улучшить аэродинамические характеристики, мы решили изменить нос и структуры безопасности – это полностью новые детали в автомобиле. Также мы серьёзно поработали над передней подвеской и передним крылом. Отдельные изменения коснулись нижней части автомобиля, диффузора и деталей между задними шинами. Из-за изменений правил мы сильно потеряли в эффективности днища автомобиля. Но мы приложили максимум усилий, чтобы возместить эту потерю в других деталях.



Шасси и коробка передач такие же, как на прошлогоднем С39. Большая часть задней подвески претерпела изменения ввиду изменённых правил. Располагая конкретным временем и возможностями, мы сосредоточились на тех областях, которые, на наш взгляд, обеспечат максимальную отдачу. В скором времени мы узнаем, правильный ли выбор сделали», — приводит слова Моншо Formula Spy.