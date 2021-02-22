В «Альфа Ромео» показали новый дизайн шлема Райкконена

Команда «Альфа Ромео» показала новый дизайн шлема, который будет использовать финский пилот Кими Райкконен в сезоне-2021. Внесены изменения в цветовое оформление шлема, и можно заметить, что на нём написаны имена детей Райкконена — Робина и Рианны.

Если у вас фотографии не отображаются, их можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, накануне «Альфа Ромео» провела презентацию нового болида С41. Команда организовала прямую видеотрансляцию, а право рассказать о новом болиде выпало основным пилотам команды — Антонио Джовинацци и Кими Райкконену, а также резервисту Роберту Кубице.



Напомним, Кими Райкконен перед сезоном-2021 продлил контракт с командой на один сезон. Вероятно, предстоящий сезон станет для него последним в карьере.