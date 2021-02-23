Вассёр: «Феррари» удалось решить большую часть проблем с двигателем

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр считает, что «Феррари» удалось решить большую часть проблем с двигателем.



«Я считаю, что сотрудничество с „Феррари“ идёт хорошо. Зимой мы провели долгую и продуктивную встречу, на которой обсудили все вопросы по прошлому сезону, который мы провели не лучшим образом. Мы на правильном пути. Должен сказать, что, вероятно, „Феррари“ удалось решить большую часть проблем с двигателем, с которыми мы столкнулись в прошлом году. Наше сотрудничество становится более продуктивным.



Да, в нынешнем сезоне мы получим не так много деталей от их болида, один или два элемента, не больше. Но это — не главное. Главное 0 уверенность в том, что за счет сотрудничества мы сможем учиться друг у друга.В условиях нового регламента мы должны этим пользоваться, должны как можно лучше выполнить свою работу», — приводит слова Вассёра Motorsport.