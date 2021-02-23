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Босс команды MotoGP Фаусто Грезини скончался из-за коронавируса

Босс команды MotoGP Фаусто Грезини скончался из-за коронавируса
Авто / Мотогонки 0
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Двукратный чемпион мира в MotoGP в классе 125 кубических сантиметров Фаусто Грезини, являющийся руководителем команд MotoGP «Грезини», скончался поздним вечером 22 февраля в госпитале города Болонья, сообщает Gazzetta dello Sport.

Фаусто Грезини был госпитализирован с диагнозом COVID-19 27 декабря 2020 года. После этого его состояние то улучшалось, то ухудшалось. Сразу после госпитализации в течение нескольких недель Грезини находился в состоянии искусственной комы.

10 февраля стало известно, что 60-летний Грезини вышел из комы. Но 18 февраля клиника в Болонье опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось об ухудшении состояния здоровья больного. Как сообщали врачи, Грезини не дышал самостоятельно и повторно был введён в искусственную кому.

23 января Фаусто Грезини исполнилось 60 лет.

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