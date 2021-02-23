В «Грезини» опровергли слухи о смерти руководителя команды

Пресс-служба команды MotoGP «Грезини» опровергла появившиеся слухи о смерти руководителя Фаусто Грезини. Ранее издание Gazzetta delllo Sport сообщила, что двукратный чемпион мира в MotoGP в классе 125 кубических сантиметров скончался в госпитале Болоньи.
«Несмотря на появившиеся слухи, Фаусто по-прежнему с нами, хоть и находится в очень критическом состоянии», — говорится в «твиттере» команды.
Фаусто Грезини был госпитализирован с диагнозом COVID-19 27 декабря 2020 года. После этого его состояние то улучшалось, то ухудшалось. Сразу после госпитализации в течение нескольких недель Грезини находился в состоянии искусственной комы.
10 февраля стало известно, что 60-летний Грезини вышел из комы. Но 18 февраля клиника в Болонье опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось об ухудшении состояния его здоровья. Как сообщали врачи, Грезини не дышал самостоятельно и повторно был введён в искусственную кому. 23 января Фаусто Грезини исполнилось 60 лет.
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