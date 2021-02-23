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Хорнер: у Албона есть потенциал, но ему не хватает стабильности

Хорнер: у Албона есть потенциал, но ему не хватает стабильности
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением об уходе из команды Алекса Албона. Его в «Ред Булл» по окончании сезона сменил Серхио Перес.

«Мы все хотели, чтобы Албон сохранил место в команде. У него есть потенциал, но не хватает стабильности. Поэтому он остаётся в команде в качестве резервного пилота и гонщика, который работает на симуляторе. Он будет проводить тесты шин для нас. Алекс согласился на это предложение, мы попытаемся выжать из этой работы максимум. Но в лице Переса мы получили неожиданный подарок», — цитирует Хорнера Auto Motor und Sport.

Ранее Албон сказал, что согласился бы перейти в «Альфа Таури» в сезоне 2022 года. При этом он признался, что главной целью является возвращение в «Ред Булл».

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